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Traktörle 6 aracı ezdi

Polis, traktörle Meclis yakınlarında gezen Aydın Sakarya’yı durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan ve 6 aracı ezen Sakarya vurularak durduruldu

FATMA GÖKSU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Traktörle 6 aracı ezdi
Polis yakınında plakasız traktör kullanan Aydın Sakarya'yı (45) durdurmak istedi. İhtara uymayan Sakarya, traktörle araçlara çarparak ilerledi. Polis ekipleri traktör sürücüsünü Çankaya Caddesi'nde bacağından vurarak durdurdu. İfadesinde Beypazarı'ndan geldiğini söyleyen Sakarya'nın İsrail Büyükelçiliği'ne saldırmak istediği öne sürüldü. Sakarya, 9 Kasım 2007 günü Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Ankara Başyazıcıoğlu Camisi'ne cuma namazı kıldığı sırada silahla girmeye çalışırken gözaltına alınmıştı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sakarya'nın psikolojik tedavi gördüğü ve traktörde suç teşkil edecek herhangi bir unsurun bulunmadığı, olayın terör boyutunun olmadığı kaydedildi.
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Traktörle 6 aracı ezdi
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