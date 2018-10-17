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satışına 6 gözaltı

'ta, 'torbacı' olarak bilinen, sokakta madde satan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 12:27
Uyuşturucu satışına 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Mahallesi'ne operasyon düzenledi. 'Torbacı' diye bilinen satıcılarının evlerine düzenlenen operasyonlarda D.T.(20), S.B.(20), R.Y.(19), E.G.(18), M.D.(62) ve F.D.(64) adlı 6 zanlı gözaltına alındı. Ekipler tarafından evde ve şüphelilerin araçlarında dedektör köpeği 'Tora' tarafından yapılan aramada, 75 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.D. ve F.D., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan D.T., S.B., R.Y. ve E.G. ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 1'i adliyeye sevk edilirken kameralara dönerek, Hayaller , bu şarkının sonu net. Senin adın belli. Mokali, mokali demesi dikkat çekti.

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Uyuşturucu satışına 6 gözaltı
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