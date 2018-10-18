2 bin 206 metrede çiğ köfteli kutlama

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Çiğköfte Festivali bir dizi etkinlikle gerçekleştirildi. Festivalde Zara, Yusuf Güney, Bahadır Tatlıöz ve Kahtalı Mıçe konser verdi. Festivalin Adıyaman Kalesi önünde bulunan Sanat Sokağı'nda yapılan açılış töreninde Vali Nurullah Naci Kalkancı ile Belediye Başkanı F, Hüsrev Kutlu çiğköfte yoğurdu.

TESCİLLİ LEZZET NEMRUT'UN ZİRVESİNDE



Renkli görüntülere sahne olan açılışın ertesi günü kapsamında İstanbul Çiğköfteci ve Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve Sanatkarlar Yardımlaşma Derneği (ÇİĞDER) üyeleri, tarihi Nemrut Dağı'nın zirvesinde çiğ köfte yoğurdu. Köfteler, festivali takip etmek için Ankara ve İstanbul'dan gelen basın mensupları ile turistlere ikram edildi. Çiğ köftenin yoğurulduğu anı cep telefonlarına kaydeden vatandaşlar, kültür mirasının bulunduğu dağın zirvesinde Adıyaman'ın tescilli lezzeti çiğ köftesini tatma imkanı buldu.

100 BİN İSTİHDAMLA GÜNLÜK 100 TON ÜRETİM



ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak, ülke genelinde 30 binin üzerinde çiğ köfte satış noktasının bulunduğunu ve 100 binin üzerinde kişinin bu alanda istihdam edildiğini söyledi. Günlük 100 tonun üzerinde üretim yapılan çiğ köfte sektörünün yüzde 85'inin Adıyamanlılar'ın elinde bulunduğuna dikkati çeken Aybak, çiğ köftenin bu kentle özdeşleşen bir yiyecek olduğunu kaydetti. Festivali izleyen basın mensupları da İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci rehberliğinde, Antik Kommagene, Perre Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı gibi kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.





EN GÜZEL ÇİĞ KÖFTE YARIŞMASI



Festivalin son gününde ise 'En Güzel Çiğöfte Yarışması' düzenlendi ve en güzel çiğ köfte ülke çapından festivale katılan birbirinden ünlü jüri üyeleri tarafından belirlendi. Sofra Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Esra Düzdağ Ateş, TV Programcısı Rüzgar Sünbül, TV Programcısı Asuman Kerkez, Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esat Özata, ÇİĞDER Yönetim Kurulu Başkanı Sait Aybak ve ÇİĞDER Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Turan'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmaya 50 çiğköfte ustası katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışma sonunda dereceye giren ustalar, jüri üyeleri tarafından belirlendi.