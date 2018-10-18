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'de bir kişi yol kenarında ölü bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:43

Olay saat 07.00 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerinde yoldan geçen bir kişi yol kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Gökhan Yıldızdal (25) olduğu tespit edildi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldızdal'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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Bakırköy'de bir kişi yol kenarında ölü bulundu
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