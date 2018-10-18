Bilirkişi ‘asli kusurlu’ dedi, tutuklandı

İstanbul
'da hemşire Gizem Berfu Altunoğlu
'na (20) çarparak ölümüne neden olan Merve Köstereli
bilirkişi raporunda asli kusurlu bulununca tutuklandı. Maltepe'de alkollü mali müşavir Merve Köstereli araç kullanırken nişanlısı Tunç Öcal saçını çekince yaya hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden oldu. Mahkemeye sevk edilen
Öcal tutuklanırken, Köstereli serbest kaldı. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu olayın seyrini değiştirdi. Raporda kazanın oluşumunda Merve Köstereli'nin asli, şüpheli Öcal'ın tali kusurlu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Köstereli, olaydan 12 gün sonra, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızının yeni mezun olduğunu söyleyen İlknur Altunoğlu ise, "Görevine âşık bir hemşireydi. Aşk ve sevgiyle mesleğine bağlıydı. Doyamadı yavrum" dedi.