Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bilirkişi ‘asli kusurlu’ dedi, tutuklandı

Bilirkişi ‘asli kusurlu’ dedi, tutuklandı

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Bilirkişi ‘asli kusurlu’ dedi, tutuklandı
'da hemşire 'na (20) çarparak ölümüne neden olan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulununca tutuklandı. Maltepe'de alkollü mali müşavir Merve Köstereli araç kullanırken nişanlısı Tunç Öcal saçını çekince yaya hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na çarparak ölümüne neden oldu. Mahkemeye sevk edilen Öcal tutuklanırken, Köstereli serbest kaldı. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporu olayın seyrini değiştirdi. Raporda kazanın oluşumunda Merve Köstereli'nin asli, şüpheli Öcal'ın tali kusurlu olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Köstereli, olaydan 12 gün sonra, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızının yeni mezun olduğunu söyleyen İlknur Altunoğlu ise, "Görevine âşık bir hemşireydi. Aşk ve sevgiyle mesleğine bağlıydı. Doyamadı yavrum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilirkişi ‘asli kusurlu’ dedi, tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN