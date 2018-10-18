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ürünleri kataloğu listesi yayınlandı! 19 Ekim Cuma Yarın BİM Aktüel hangi ürünler satışa sunulacak?

Birçok kişinin merakla beklediği bu hafta satışa sunulacak ürünler yayınlandı. ürünleri kataloğunda yine indirimli elektronik eşyalar, mutfak ürünleri ve daha fazlası bulunuyor. Her hafta satışa sunulan BİM aktüel ürünleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Cuma gününe kısa bir süre kala bu hafta satışta olacak tüm listeyi buradan öğrenebilirsiniz. İşte 19 Ekim Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu…

Giriş Tarihi: 18.10.2018 08:56 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 08:56
BİM aktüel ürünleri kataloğu listesi yayınlandı! 19 Ekim Cuma Yarın BİM Aktüel hangi ürünler satışa sunulacak?

Her hafta Cuma günlerinin yaklaşması ile birlikte haftanın satışa sunulacak ürünleri de merak konusu olmaya devam ediyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapacak olanlar ürünleri kataloğuna bu başlık altından ulaşabilecekler. Bu hafta yayınlanan listede yine sürpriz elektronik eşyalar ve çok daha fazlası bulunuyor. 19 Ekim Cuma BİM aktüel ürünleri tam sayfa listesine hemen buradan ulaşabilirsiniz.

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 19 EKİM CUMA

BİM, resmi internet sitesi üzerinden bu hafta satışa çıkartacağı aktüel ürünlerinin tam listesini yayınladı. Birçok kişinin merakla araştırdığı BİM aktüel ürünleri kataloğunu sayfa sayfa bu başlık altından öğrenebilirsiniz.

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BİM aktüel ürünleri kataloğu listesi yayınlandı! 19 Ekim Cuma Yarın BİM Aktüel hangi ürünler satışa sunulacak?
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