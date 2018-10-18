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Böyle hayranlık ne görüldü ne duyuldu

lı genç, Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow'a benzemek için her gün bir saat ayna karşısında kalıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:38
Böyle hayranlık ne görüldü ne duyuldu

lı İbrahim Talay isimli genç, büyük hayranlık duyduğu Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow'a benzemek için yaptıkları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Yıllar önce izlediği filmden ve kaptan Jack Sparrow karakterinden etkilenen genç, arkadaşlarının da tavsiyesi ile Sparrow tarzında makyaj yapıp, saç uzatarak günlük yaşantısını sürdürmeye başladı. Zamanla görenlerin ilgisinden hoşlanan genç, ailesinin tepkisine rağmen bu tarzından vazgeçmedi. Kısa sürede Sivaslıların bu tarzı ile kabul ettiği genç, Sivaslı Jack Sparrow olarak anılır oldu.

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Böyle hayranlık ne görüldü ne duyuldu
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