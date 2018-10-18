'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi açıld

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Folkart Gallery'deki "Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" isimli serginin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'in estetik değerinin kültür sanat faaliyetleriyle yükseldiğini, Atatürk sergisinin de bunun en değerli örneklerinden olduğunu belirtti.

Fikirden sergileme aşamasına kadar emeği geçen herkese teşekkür eden Yıldırım, foto muhabir Ara Güler'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Büyük Önder Atatürk'ün bir konuşmasında "Sanatkar, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır." ifadesini kullandığını hatırlatan Yıldırım, "Atatürk'ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yapmakta olduğumuz sergiyi bir kat daha önemli hale getiriyoruz. Fotoğraf zamanın en güçlü şahidi olmuştur. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğraflarını görme fırsatımız olacak." dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir." diyen Yıldırım, serginin, bir kısmı daha önce hiç yayınlanmamış 150 Atatürk fotoğrafını, özel eşyalarını da barındırdığını dile getirdi.

İnsan ruhuna ve beynine hitap eden bu tür organizasyonların artmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı olan İzmir'de bu sergiye ev sahipliği yapan Folkart Gallery, sanatçılar ve koleksiyonerlere teşekkür etti.

Yıldırım, İzmir'in İstiklal Harbi'nde ilk kurşunun atıldığı şehir olduğunu, bu kentte Türkiye'nin 100 yıllık iktisadi hayatının çerçevesinin belirlendiğini söyleyerek "İzmir hem tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamamızda önemini korumaya devam edecektir." diye konuştu.

İzmir'in daha ileri konuma gelmesi için çalışacaklarını anlatan Yıldırım, "İzmir için baştan beri şunu söylüyoruz. 34 İstanbul'dur ve ondan sonra 35 İzmir gelir." dedi.

DİĞER KONUŞMACILAR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da konuşmasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine başta Cumhuriyet olmak üzere sahip çıktıklarını, bu serginin de buna örnek olduğunu ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Aziz Kocaoğlu da milletin her şeyini Atatürk'e borçlu olduğunu, İzmir'in de insanıyla Büyük Önder ile kader birliği yaptığını ifade etti.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, konuşmasına foto muhabiri Ara Güler'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyerek başladı.

Sergiyle Büyük Önder Atatürk'ün herkesi ortak bir sevdada buluşturduğunu kaydeden Sancak, "Sergimiz bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk sergisidir. İnsanın kalbine dokunan bu sergiye hoş geldiniz. Atatürk'ün hiçbir yerde yayınlanmamış onlarca fotoğrafını göreceksiniz. Emektar silahından gaz lambasına, özel mektuplarına kadar birçok farklı obje sergide yer alıyor." dedi.

Folkart Gallery Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da serginin Atatürk'ün biyografisini gösterdiğini anlattı.

HİÇ YAYINLANMAMIŞ FOTOĞRAFLAR VAR

"Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve en büyük Atatürk sergisi" olarak tanıtılan sergide hiç yayınlanmamış fotoğrafların yanı sıra Büyük Önder Atatürk'ün kahve fincanları, Kurtuluş Savaşı sırasında kullandığı gaz lambası, kıyafetleri, Atatürk kapaklı Time Dergisi ve mektuplar yer alıyor.

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan, başta Eriş Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel koleksiyondan derlenerek hazırlanan sergi 24 Şubat 2019'a kadar açık kalacak.