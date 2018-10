Dün gece çalındığı ve piyasa değerinin 400 bin lira olduğu belirtilen İngiliz atı ve yavrusu bulundu

- Çalındı denilen İngiliz atı ve yavrusu bulundu

- Adana'da dün gece çalındığı ve piyasa değerinin 400 bin lira olduğu belirtilen İngiliz atı ve yavrusunun kapısı olmayan ahırdan çıkıp kaybolduğu anlaşıldı



- Adana'da dün gece kaybolan ve piyasa değeri 400 bin lira olduğu öğrenilen eski yarış atı ve yavrusu bulundu. Atın sahibi Mehmet Katar, atı ve yavrusunu bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu atlar çok değerli. Şu an piyasa değeri 700-800 bin lira" dedi.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde 4547 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Katar, 7 yıl önce Serdar Adalı'dan aldığı İngiliz yarış atı ve yavrusunun ahırda olmadığını görünce çalındığını düşünerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra evden ayrıldı. Katar, ise atın değerinin 400 bin lira olduğunu ve yavrusu ile birlikte çalındığını söyledi.

Katar, 'Tell Me Mama' isimli yarış atının sakatlandıktan sonra yarışlardan çıkarıldığını ve onu damızlık olarak kullandığını şu anda da hamile olduğunu belirtti. Katar, sabaha kadar atı ve yavrusunu ararken, sabah saatlerinde evlerine 1 kilometre uzaklıkta boş arazide atı ve yavrusunu buldu. Katar, atı ve yavrusunu bulduğu için çok mutlu olduğunu, bunların cins bir at olduğunu ifade ederek, "Bu atlar çok değerli. Şu an piyasa değeri 700-800 bin lira" dedi.

Atların ahırın kapısının olmadığını dile getiren Katar, kesinlikle çalındığını onların kendileri olmadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Hırsızlık ekipleri ise yaptıkları incelemede atların çalındığını dair herhangi bir iz bulunmadığını, ahırın kapısı olmadığı için atların kendi başlarını çıkıp gittiğini tespit etti.