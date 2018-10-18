Gebze’de işten çıkarılan şahıs dehşet saçtı

- Gebze'de işten çıkarılan şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı

- Patronunu yaralayan şahıs iki iş yerine ateş açtı

- 2 kişiyi yaralayan saldırgan, polis kovalamacası sonucu yakalandı



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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde pompalı tüfekle iki iş yerine açılan ateş sonrasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay sonrası kaçan zanlı polis kovalamalacası sonucu yakalandı.

Gebze'de gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay gün gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi ve Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeki T. adlı otopark sahibi, Kerem Ö. adlı zanlıyı işten çıkarttı. İşten çıkartıldığı için bunalıma giren Kerem Ö., gece geç saatlerde Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan Zeki T.'nin evine gitti. Kapıyı çalan Kerem Ö., kapıyı açan Zeki T.'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaralayarak geldiği araçla olay yerinden hızla kaçtı.

Pompalı tüfekle rastgele ateş açtı

Kaçmaya başlayan Kerem Ö. Yıldız Caddesi'nde bulunan bir kafeye pompalı tüfek ile rastgele ateş etti. Açılan ateş sonrasında kafede oturan ismi öğrenilemeyen bir müşteri, burnuna gelen saçmalardan yaralandı. Aracıyla ilerleyen Kerem Ö. İse son olarak Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Et Balık Kurumuna ait bir iş yerine ateş ederek camlarını parçaladı. İş yerlerine ait kameralarda ateş parçalayan Kerem Ö., aracıyla kaçarak gözden kayboldu.

Kendini kaybeden saldırgan polis kovalamacası ile yakalandı

Yaşanan olayda panik yaşayan görgü tanıklarının ihbarı sonucu polis ekipleri aracı takibe aldı. Bir süre süren kovalamaca sonrasında zanlı, İsmetpaşa Caddesi Hükumet Konağı önünde kıskıvrak yakalandı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Olayın ardından silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otopark sahibi Zeki T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.