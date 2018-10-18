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İş adamına uygunsuz görüntülerle şantaj

'da iş adamına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:05
İş adamına uygunsuz görüntülerle şantaj

İş adamı Y.Ç, işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde eğlendi. Bir süre sonra yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini belirterek kendisine şantajda bulunulduğunu öne süren Y.C, durumu polise bildirdi.

ZANLILARDAN BİRİ ÇOCUK ŞUBEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, Ş.H, B.A. ile başpehlivan H.C'yi gözaltına aldı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen Ş.H, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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İş adamına uygunsuz görüntülerle şantaj
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