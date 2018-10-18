Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan operasyonu

'nın Serik ilçesinde jandarmanın operasyonunda 3500 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:19
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Serik'e bağlı Akbaş Mahallesi'nde oturan Ş.Y.'nin ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 3500 gram kubar esrar maddesiyle ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Ş.Y. gözaltına alınırken, birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.A. da yapılan operasyonda yakalandı.

Ş.Y.'nin yaklaşık 1 ay önce de Serik merkezdeki evinde uyuşturucu maddeyle yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN