Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Körfez'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Körfez'de : 1 ağır yaralı

'nin Körfez ilçesinde iki grup arasında sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:34
Körfez'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Olay Yeni yalı Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin seyyar köfte arabasının sokakta durması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. İsmi öğrenenilemeyen bir kişi başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Kavgayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kişiyi ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis her iki taraftan da kavgaya karışanları gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Körfez'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN