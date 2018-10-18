Körfez'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Olay Yeni yalı Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin seyyar köfte arabasının sokakta durması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada iki grup birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. İsmi öğrenenilemeyen bir kişi başına aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Kavgayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kişiyi ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis her iki taraftan da kavgaya karışanları gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

