Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan ve en sık kaza meydana gelen kavşaklardan olan Avşar Kavşağı'nda yine bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde kavşaktan geçmekte olan bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Plaka ve sürücü bilgisine ulaşılamayan bir otomobil ile 48 U 0761 plakalı bir kamyonetin çarpışması sonucu otomobilde ciddi maddi hasar oluşurken, kazada bir kişinin hafif bir şekilde yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Son dönemde kavşaklardan geçiş sırasında meydana gelen kazaların arttığını belirten yetkililer, sürücülerin özellikle bu kavşakları kullanırken hız limitlerine, geçiş üstünlüğüne, trafik işaret ve işaretçilerine, trafik kurallarına mutlak suretle uymaları konusunda uyarılarda bulundu.