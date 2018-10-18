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Ölmeden önce katilini söyledi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018
Ölmeden önce katilini söyledi
'ta (20), arkadaşlarıyla birlikte otomobille Karacasu Mahallesi'nde gezmeye çıktı. Bu sırada (23) ve arkadaşları ile karşılaştı. Akkoyun ve arkadaşları, "Mahallede ne geziyorsunuz" deyince tartışma çıktı. Bu sırada Yaşar Akkoyun, bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan ve burada polislere kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi tanıdığını söyleyen Yaşar Akkoyun, yaşamını yitirdi. Mücahit E. ve diğer şüpheliler Sadi G. (20) ile Alaattin Yoksul (23) yakalandı. Akkoyun'u bıçakladığını itiraf eden Yoksul tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ölmeden önce katilini söyledi
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