Ölüm uykuda yakaladı

Samsun'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu otobüsü, önceki gece saat 03.00 sıralarında, Kahramanmaraş
'ın Göksun ilçesine bağlı Mehmetbey mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi. Otobüsün hurdaya döndüğü kazada Şırnak'ta görev yapan polis memuru Ahmet Karakuş (51), uzman çavuş Doğan Cantürk (25), ve er Selahattin Turan (29) ile Bilgin Demir (19), Sami Demir (44), Şengül Uysal (53) ve Hüseyin Hint (63) ve öldü. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya uykuda yakalanan yolcular, fren sesiyle uyandıklarını anlatarak, otobüsün sağa-sola savrulduktan sonra devrilip sürüklenmeye başladığını söyledi. ANNE KARNINDA ÖLDÜ
Şanlıurfa'da ise Mustafa Demir'in kullandığı otomobil, kavşaktan dönen TIR'a çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan
yaral��lardan, otomobilin sürücüsü Mustafa Demir ile 1.5 yaşındaki yeğeni Bekir Demir, kurtarılamadı. Yaralılardan 5 aylık hamile Emine Demir'in karnında ölen bebeği de ameliyatla alındı. Gaziantep İslahiye'de kontrolden çıkan otomobil, koyun sürüsüne daldı. Kazada, çoban Süleyman Polat (35) yaşamını yitirdi. Denizli Çivril'de, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü H. İbrahim Bahadır, Karabük'te ağaca çarpan otomobilin şoförü Emrah B., Sakarya'da ise devrilen meton mikserinin sürücüsü Ali Peköz (36) öldü.