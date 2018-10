Şanlıurfa’da yarış atı ölümleri sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Kentte, son günlerde yarış atlarında çıkan ' Batı Nil ' virüsü ile onlarca at öldü. Yaşanan at ölümleri, at yetiştiricilerini tedirgin etmeye devam ediyor. Son olarak Suruç'ta virüs kaptığı öne sürülen bir at saatlerce can çekiştikten sonra öldü. Sahibinin veteriner tarafından çeşitli iğnelerle iyileştirmeye çalıştığı at, yapılan çabalara karşın öldü.Suruç ilçesine bağlı Karadut Mahallesi'nde yarış atı yetiştiricisi Velit Bulut tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerin konuya el atmasını istediklerini söyledi. At yetiştiricisi Bulut, "Dün akşamdan bu yana can çekişen atımıza çeşitli iğneler yaptık. Atımız herhangi bir cevap vermedi ve öldü. Benim diğer atlarım da var onlarda risk altında, onları nasıl koruyacağımız bilemiyoruz. Herhangi bir yetkiliye başvurmadık. Bize bir çare bulsunlar" diye konuştu.