Sayısal Loto sonuçları açıklandı! - Sayısal Loto 17 Ekim çekiliş sonucu MPİ bilet sorgulama burada!

Her zaman olduğu gibi Milli Piyango İdaresi tarafından başkent Ankara'da gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi büyük bir heyecana sahne oldu. Vatandaşların Milli Piyango internet sitesinden de canlı olarak izlediği çekilişin sonuçları herkesi heyecanlandırdı. Dün akşam gerçekleşen çekilişte 6 rakamı doğru bilen çıkmadı ve büyük ikramiye üçüncü kez 3.545.583,04 TL devretti.

17 Ekim 2018 Sayısal Loto bilet sorgulama / Sayısal Loto sonuçları burada.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 17 EKİM

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 545 bin 583 lira 4 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 158'inci hafta çekilişinde 5 bilen 91 kişi, 4 bin 731 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 352 kişi, 75'er lira ve 3 bilen 83 bin 939 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.