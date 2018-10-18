Son nefesinde katilini söyledi

Kahramanmaraş'ta Yaşar Akkoyun (20), arkadaşlarıyla birlikte otomobille Karacasu Mahallesi'nde gezmeye çıktı. Bu sırada Alaattin Yoksul (23) ve arkadaşları ile karşılaştı. Akkoyun ve arkadaşları, "Mahallede ne geziyorsunuz" deyince tartışma çıktı. Bu sırada Yaşar Akkoyun, bacağından bıçaklandı. Hastanekaldırılanlan ve burada polislere kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi tanıdığını söyleyen Yaşar Akkoyun, yaşamını yitirdi.

KATİL TUTUKLANDI

Mücahit E. ve diğer şüpheliler Sadi G. (20) ile Alaattin Yoksul (23) yakalandı. Akkoyun'u bıçakladığını itiraf eden Yoksul tutuklanarak cezaevine gönderildi.