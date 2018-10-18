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Son nefesinde katilini söyledi

'ta bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki genç, kendisine saldıran kişilerin ismini verdikten sonra yaşamını yitirdi.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 09:46
Son nefesinde katilini söyledi

'ta Yaşar Akkoyun (20), arkadaşlarıyla birlikte otomobille Karacasu Mahallesi'nde gezmeye çıktı. Bu sırada Alaattin Yoksul (23) ve arkadaşları ile karşılaştı. Akkoyun ve arkadaşları, "Mahallede ne geziyorsunuz" deyince tartışma çıktı. Bu sırada Yaşar Akkoyun, bacağından bıçaklandı. Hastanekaldırılanlan ve burada polislere kavga ettiği kişilerden sadece Mücahit E.'yi tanıdığını söyleyen Yaşar Akkoyun, yaşamını yitirdi.

KATİL TUTUKLANDI

Mücahit E. ve diğer şüpheliler Sadi G. (20) ile Alaattin Yoksul (23) yakalandı. Akkoyun'u bıçakladığını itiraf eden Yoksul tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son nefesinde katilini söyledi
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