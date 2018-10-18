Süper Loto çekiliş sonuçları! 18 Ekim Süper Loto sonuçları burada

18 Ekim 2018... Her hafta perşembe günleri çekilen Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde 18 Ekim 2018 çekilişini kazanan şanslı numaralar hangisi oldu ? Süper Loto'da 18 Ekim çekiliş sonuçları bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 18 Ekim çekiliş sonuçları, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' gibi soruların tüm cevaplarını bu haberimizde bulabilirsiniz. İşte Süper Loto 18 Ekim çekiliş sonuçları..

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Süper Loto çekilişi, her hafta Perşembe akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Çekiliş saat 21:15'te başlamakta ve en geç 21:45'te sona ermektedir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto'da 10 haftadır devreden büyük ikramiye için şansını denemek isteyen milyonlarca vatandaş, Süper Loto kuponunu yatırdı ve sonuçları beklemeye başladı. Süper Loto sonuçları, en geç saat 21:45'te ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) internet sitesi üzerinden erişime açılmaktadır.

Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, ikramiye bilgileri, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda Süper Loto çekilişini canlı izlemek isteyen vatandaşlar da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.