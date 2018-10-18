Trafikte yeni dönem başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu
teklifi Meclis'te görüşülüyor. Aşırı hız, şerit ihlali ve mevzuat dışı araç kullanımına getirilen ceza
lar artırıldığı teklifteki kritik değişikliklerden bazıları şöyle:
Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkan sürücülere, bin 2 lira idari para cezası kesilecek, araç trafikten men edilecek. Mülki amir, eğer isterse aracın kamuya geçmesine karar verebilecek.
Yetkisi dışında çakar lamba, ışık ve ses kullanana bin 2 lira para cezası uygulanacak. Eğer sürücü, araç sahibi değilse plakasına da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek.
Mevzuat dışı ruhsata işli olmayan modifikasyonlar için 108 lira idari para cezasına çarptırılacak. Eğer bu değişiklik ses benzeri rahatsızlık verici düzeydeyse bu ceza bin 2 lira olarak uygulanacak.
Muayenesiz araca verilen ceza 108 liradan 235 liraya çıkıyor. Süresinde muayene yaptırmayana ya da muayenede "emniyetsiz raporu" verilen araçlarla trafiğe çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.
Kamyon ve TIR'larda emniyet şerit ihlaline 488, ardı ardına şerit değiştirme veya ters yönde araç sürme gibi ihlallerde bin 2 lira idari para cezası kesilecek. Bu araçların sol şeridi sürekli işgali halinde ise bin 2 lira idari para cezası kesilecek. YAYALARA ÖNCELİK
Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 lira olan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak. Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirilecek. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak. Hız sınırlarında uygulanan 'yüzde 10-30' ve 'yüzde 30 üzeri' şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, 'yüzde 50'den fazlası' şeklinde 3'e çıkarıldı. Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50'den fazla aşmada ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.