Yasadışı avlanmaya geçit yok

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fatih İlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Deniz Polisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Zabıta ekipleri ve Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Yenikapı Limanı ve çevresinde 1380 sayılı Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda; yasadışı olarak kullanılan 6 adet trol kapısı, trol ağ ve halatları ile 70 metre monofilament ağ ele geçirildi. Ayrıca yasadışı olarak avlanılmış olan 80 çuval kara kıllı midye ve 1 çuval deniz salyangozuna da el konulurken, sorumlular hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer su ürünleri denetimlerinin, ilgili kurumlarla eşgüdümlü olarak 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceğinin ifade etti.

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