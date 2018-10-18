Yol anlaşmazlığı yaşanan iki köyün muhtarı görevinden uzaklaştırıldı

Tokat merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeli köyünden geçerek Yelpe köyüne giden yol, mera anlaşmazlığı sonrasında iki köy arasında soruna neden olmuştu. Köy halkından Musa Bal, kendisini araca kilitleyerek yol sorununa dikkat çekmek için benzin dolu bidonla eylem yapmıştı. Yaşananların ardından Tokat Valiliğinin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada iki köy muhtarının görevinden uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.

AÇIKLAMADA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ:



"Tokat merkeze bağlı Yelpe köyü Muhtarı Şevki Çelik ve Dedeli Köyü Muhtarı Mustafa Tosun, Yelpe ve Dedeli köyleri arasında mevcut bulunan mera ve yol ihtilafları konusunda, emniyet ve asayişin bozulmasına sebebiyet verdikleri ve bu suretle 442 sayılı Köy Kanunu'nun 36'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı, 'Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek' ve 2'nci fıkrasında yazılı 'Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak)' hükümleri kapsamında kendilerine verilen görevleri yerine getirmediklerinin tespit edilmesi üzerine, 18 Eylül tarihinde ilgili muhtarlar hakkında inceleme başlatılmış, müteaddit defa sözlü olarak ve 5 Ekim tarihinde de yazılı olarak uyarılmalarına rağmen görevlerini yerine getirmedikleri anlaşıldığından, İl İdare Kurulu'nun 16 Ekim 2018 tarihli ve 1265 sayılı kararı ve 17 Ekim 2018 tarihli valilik Onayı ile 442 sayılı Köy Kanunu'nun 41'inci maddesi gereğince görevlerinden uzaklaştırılmışlardır"



Mera anlaşmazlığı nedeniyle Yelpe köylüleri, Dedeli köyünden geçirilmediklerini ileri sürerken, Gümenek köyündeki diğer yol da şahıs arazisinden geçmesi nedeniyle demir kapı ile kapatılmıştı. Alternatif olarak yapılan üçüncü yolun da mahkeme kararı ile durdurulması sonucu benzin bidonu ile kendisini araca kilitleyen köy halkından Musa Bal, eylem yaparak yaşananları protesto etmişti. Jandarma merkez komutanının ikna çabaları sonucu eylemini sonlandıran Bal, ifadesi alınmak üzere götürüldüğü karakoldan serbest bırakılmıştı.