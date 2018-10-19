ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS 2018 ALES sonuçları sorgulama sayfası

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile ALES sonuçlarının adayların erişimine açıldığı duyuruldu. 30 Eylül 2018 tarihinde Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları günlerdir merak ediliyordu. Gerek yüksek lisans eğitimi için gerekse akademik personel olmak için sınava giren adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyordu. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile ALES sınavı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar,sınav sonuçlarına 19 Ekim 2018 tarihinde saat 15.45'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

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