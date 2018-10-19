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Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak yayınlandı mı ?

ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün 6. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizi hayranlarını yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Uzun süredir reyting sıralamalarında ilk sıralardaki yerini koruyan Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Diziyi heyecanla takip eden birçok kişi bu sorunun yanıtını arıyorlar. İşte diziyle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:14
Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak yayınlandı mı ?

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün 6. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. Yayınlandığı ilk günden beri çok sayıda hayran kitlesine sahip olan dizi üyle dün akşam ekranlara geldi. 'de gerçekleştirdiği başarılı yapımlarla dikkat çeken ATV, yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorlarını alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de vatandaşın gönlüne taht kurmuş durumda. Çok sayıda dizi seveni dün yayınlanan 6. bölüm ile nefesleri tuttu. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren bireyler Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtını arıyorlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan git gide artıyor. Yılmaz'ın gelen af yasası ile birlikte içerden çıkması işleri çıkmaza sürüklemeye başlıyor. Yılmaz'ı ölü bilen Züleyha sevdiği adam için dua ederken, Yılmaz ise Demir'den alacağı intikamın hesabını yapıyor. Bu arada yeni bölümde dizide tüm dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanacak. ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı konusunda kimsenin bir malumatı bulunmadığı Ali Fekeli merakla bekleniyor. Ali Fekeli rolünü oynayacak.

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Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak yayınlandı mı ?
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