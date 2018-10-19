Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak yayınlandı mı ?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dün 6. bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitledi. Yayınlandığı ilk günden beri çok sayıda hayran kitlesine sahip olan dizi yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Türkiye'de gerçekleştirdiği başarılı yapımlarla dikkat çeken ATV, yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorlarını alt üst eden Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle de vatandaşın gönlüne taht kurmuş durumda. Çok sayıda dizi seveni dün yayınlanan 6. bölüm ile nefesleri tuttu. Konuyla ilgili araştırmalarını sürdüren bireyler Bir Zamanlar Çukurova 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtını arıyorlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde heyecan git gide artıyor. Yılmaz'ın gelen af yasası ile birlikte içerden çıkması işleri çıkmaza sürüklemeye başlıyor. Yılmaz'ı ölü bilen Züleyha sevdiği adam için dua ederken, Yılmaz ise Demir'den alacağı intikamın hesabını yapıyor. Bu arada yeni bölümde dizide tüm dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşanacak. Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı konusunda kimsenin bir malumatı bulunmadığı Ali Fekeli merakla bekleniyor. Ali Fekeli rolünü Kerem Alışık oynayacak.