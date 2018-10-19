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'da operasyonu: 5 tutuklama

ve Diyarbakır’da tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 08:55
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ ve Diyarbakır'da şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyon yapan ekipler 15 şahsı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 40 adet paketlenmiş esrar ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13'ü adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken 8'i adli kontrol şartlı ile serbest bırakıldı.
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
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