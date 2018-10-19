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Gaspçıların elinden kaçtı köylüler hırsız zannedip ateş etti

Alüminyum taşıyan kendi idaresindeki TIR'ı sahte polis kimliğiyle gasp eden şüphelilerin elinden kaçan şoföre, hırsız zanneden köylüler de ateş etti. Şoför jandarmaya ulaşarak kurtuldu.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 17:48
Gaspçıların elinden kaçtı köylüler hırsız zannedip ateş etti

Olay, geçtiğimiz hafta salı akşamı Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy Odayeri mevkiindeki dinlenme tesislerinde yaşandı. İzmit'in Derince Limanı'nda 670 bin lira değerindeki 26.5 ton alüminyum külçeyi alan B.K.Ö. (35) TIR ile yola çıktı. TIR'ı takip eden 8 şüpheli, tepe lambalı sahte polis aracıyla mola sonrası yola çıkan sürücünün önünü kesti. Sürücüye silah çekerek etkisiz hale getiren gaspçılar, ardından sürücünün ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp bir otomobilin bagajına koydu.

CANINI ZOR KURTARDI

Şüpheliler seyir halindeyken, B.K.Ö. ağzıyla plastik kelepçeyi çözerek atladı. Canını zor kurtaran B.K.Ö, koşarak bir köye gitti. Ancak köylüler, hırsız olduğunu düşünerek ona ateş açtı. Kilometrelerce koşarak bir benzinliğe ulaşan B.K.Ö, jandarmayı aradı. B.K.Ö.'nün ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen polis, 8 şüpheli ile birlikte TIR'ı yakaladı. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

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Gaspçıların elinden kaçtı köylüler hırsız zannedip ateş etti
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