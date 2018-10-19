Haberler Yaşam Haberleri İki oğlunun katili babaya duruşmada kızından beddua

İki oğlunun katili babaya duruşmada kızından beddua Üsküdar'da geçen sene 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Ahmet Güleryüz'ün çocukların kendisine ait olmadığı iddiası DNA raporuyla çürütüldü. İzleyiciler arasında bulunan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak babasına beddua ederek "Sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeyimden ne istedin?" diye bağırdı

Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:51