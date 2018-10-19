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İki oğlunun katili babaya duruşmada kızından beddua

Üsküdar'da geçen sene 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü öldüren, 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan Aslan Güleryüz'ün yargılanmasına devam edildi. Ahmet Güleryüz'ün çocukların kendisine ait olmadığı iddiası DNA raporuyla çürütüldü. İzleyiciler arasında bulunan Aslan Güleryüz'ün kızı Nur Kıyak babasına beddua ederek "Sana 20 yıl baba dedim. Sen benim ağabeyimden ne istedin?" diye bağırdı

Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:51
İki oğlunun katili babaya duruşmada kızından beddua

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Aslan Güleryüz ve müşteki Songül Güleryüz, mağdur müşteki Orçun Güleryüz ile tarafların avukatları katıldı.

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İki oğlunun katili babaya duruşmada kızından beddua
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