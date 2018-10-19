Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İzmir'de mide bulandıran olay! Çiftçi tarlayı sularken...

'de mide bulandıran olay! tarlayı sularken...

10 dönümlük tarlasında lahana, barbunya, fasulye gibi mahsuller yetiştiren nin tüm araziyi suyu ile suladığının ortaya çıktı. Ekipler tarlaya baskın yaparak cezai işlem uyguladı.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 09:14
İzmir'de mide bulandıran olay! Çiftçi tarlayı sularken...

'in Tire ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.K adlı nin, Bekleme mevkiindeki 10 dönümlük sebze tarlasını suyu ile suladığı ortaya çıktı.

Tarlaya baskın yapan ekipler tutanak tutup, çiftçi M.K'ye 5 bin lira tutarında para cezası kesti. Lağım suyu ile sulanıp yetiştirildiği tespit edilen lahana, barbunya, fasulye gibi ürünler ise tarla sürülerek imha edildi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre zabıta görevlileri, mahsullerin vatandaşın sofrasına ulaşmadan imha edildiğini belirterek halk sağlığı ile oynayanlara taviz vermeyeceklerini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de mide bulandıran olay! Çiftçi tarlayı sularken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN