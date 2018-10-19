Polis memurunun foyası ortaya çıktı!

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu çakarlı araç içinde 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara ele geçti. Araç içinde istihbarata ait belgelerin olduğunu ve İstihbarat Daire Başkanlığında çalıştığını söyleyen ancak yapılan araştırmada Ankara Koruma Şube'de çalıştığı ortaya çıkan polis memuru Murat K. ve yanındaki Fatih D. gözaltına alındı.

İSTİHBARAT DAİRE DEDİ KORUMA ÇIKTI

Aksaray ve Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlarla ilgili araştırma yapıyordu. Ekipler, uygulama noktasında 06 AEG 446 plakalı çakarlı aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracı kullanan kişi adının Fatih D. olduğunu söylerken, yan koltukta oturan kişi ise adının Murat K. olduğunu, İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalıştığını ve istihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürdüğünü söyledi.

Uygulama noktasındaki polisler Murat K'nın kimliğini alarak personel kayıtlarından nerede çalıştığını inceledi. Murat K'nın İstihbarat Daire'de çalışmadığını, Ankara Koruma Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu belirledi. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle araçta inceleme yapıldı.

350 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA

Yapılan aramada, 350 bin TL değerinde 8 bin 360 karton sigara bulundu. Fatih D'nin üzerinden ruhsatsız tabanca çıkarken, Murat K'nın beylik tabancasına el konuldu. Araç içinde 3 çift sahte plaka, 4 adet il belirtilmemiş mühür ve ıslak imzalı araç giriş kartı, Hakkari Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu adı ile düzenlenmiş 2' si kapı üzerinde takılı 2'si araç içerisinde olmak üzere 4 adet sahte imzalı ve mühürlü belgeler, 1 adet araca takılı vaziyette çakar lamba ve polis sireni ve 8 adet flash bellek ele geçti.

Fatih D. ve Murat K. hakkında, " 5607 SKM-6136 SKM-Resmi belgede sahtecilik " suçlarından soruşturma başlatılırken, sigara kaçakçılığında kullanılan araca el konuldu. Fatih D. ve Murat K'nın Aksaray KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındığı bildirildi. (Hürriyet)