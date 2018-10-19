POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 23. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

Polis Akademisi tarafından aylar önceden alınacağı duyurulan POMEM başvuru sonuçları 14 Ekim'de son bulmuştu. Artık kimin hak kazanıp kazanmadığı konusu merak edilen konuların başında gelirken, 1-14 Ekim tarihleri arasında planları yapılan ve artık sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecan içinde bekleyen adaylar, 23. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar.

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-14 Ekim tarihleri arasında alınan POMEM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Polis Akademisi tarafından duyurulacak olan POMEM başvuru sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi edinebilirsiniz.