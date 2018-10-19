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başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 23. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

Polis alımı ilanları haftalardır binlerce kişi tarafından aralıksız olarak aratılmaya devam ediyordu. Öyle ki internet üzerinden yapılan aramalar trendler listesinin ilk sıralarına kadar yerleşmiş durumdaydı. Polis akademisi tarafından 10 bin kişinin alınması ile ilgili tarihleri arasında adaylar başvuru yaptı. Şimdi merak edilen konuların başında ise başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu geliyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:33
POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 23. Dönem POMEM başvuru sonuçları...

Polis Akademisi tarafından aylar önceden alınacağı duyurulan başvuru sonuçları 14 Ekim'de son bulmuştu. Artık kimin hak kazanıp kazanmadığı konusu merak edilen konuların başında gelirken, tarihleri arasında planları yapılan ve artık sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecan içinde bekleyen adaylar, 23. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar.

23. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-14 Ekim tarihleri arasında alınan POMEM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Polis Akademisi tarafından duyurulacak olan POMEM başvuru sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden bilgi edinebilirsiniz.

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POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 23. Dönem POMEM başvuru sonuçları...
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