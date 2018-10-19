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Son dakika: Çekmeköy su ne zaman açılacak? - Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ikinci etabı ne zaman açılacak?

Çekmeköy su ne zaman açılacak? bölge sakini vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Konuyla ilgili bir açıklama bekleyen bireyler bir yandan da arama motoru üzerinden araştırmalarına devam ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy metrosunun ne zaman açılacağını açıkladı. İşte Uysal'ın o açıklamaları...

Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:30
Son dakika: Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak? - Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ikinci etabı ne zaman açılacak?

Büyükşehir Belediye Başkanı , Dünya Ticaret Merkezindeki çalışma ofisinde 'deki çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu iken Mevlüt Uysal bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Mevlüt Uysal, Çekmeköy metrosunun açılacağı tarihi açıkladı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın o açıklamaları;

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Mevlüt Uysal basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Çekmeköy metrosu ile ilgili de açıklama yaptı;

"Metroyu bitirdik, en son bittikten sonra deneme sürüşü ve sertifikalandırma da bitti. 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da açıyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun. İlk defa Türkiye'de sürücüsüz metro olarak metrosunu açmıştık. Şimdi ikincisi olan Ümraniye-Çekmeköy hattını açmış olacağız. Pazar günü itibariyle işlemeye başlayacak. Metro açıldığı zaman o hattın artık ulaşım aksları yeniden şekillenecek. Gerek belediye otobüslerinin metroya ulaşım şekli, gerekse diğer toplu taşıma araçları da şekillenecek. O hatta çok ciddi bir rahatlama olacak" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN DA AÇILIŞA KATILACAK

Metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla yapılacağını söyleyen Başkan Uysal, "Üsküdar Ümraniye metro hattımız geçtiğimiz aralık ayında açılmıştı. Şuanda Ümraniye Çekmeköyhattı açılacak. 21 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Madenler Durağı'nda metro istasyonunun üzerindeki meydanda açılış yapacağız.

TOPLAM 16 DURAK OLACAK

Bütün İstanbulluları açılışımıza bekliyoruz. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Öncesinde Üsküdar-Ümraniye olarak 9 durağımız vardı. Şu anda 7 durak açılacak, toplamda 16 durak olacak. İstanbul'da yoğunluk bakımından en yoğun olan hatlardan bir tanesi" diye konuştu.

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Son dakika: Çekmeköy metrosu ne zaman açılacak? - Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu ikinci etabı ne zaman açılacak?
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