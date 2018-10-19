Süper Loto bilet sorgulama! 18 Ekim Milli Piyango Süper Loto sonuçları burada

Dün akşam gerçekleştirilen Süper Loto sonuçlarında 6 bilen çıkmadı ve 20.341.399.22 TL'lik büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen kişi sayısı 163 oldu ve böylece kişi başına düşen ikramiye tutarı 6.591.00 TL oldu. 4 bilen kişi sayısı ise 7.893 oldu ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 146.05 TL oldu. 3 bilen kişi sayısı 146.005 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 13.65 oldu.

18 Ekim Süper Loto sonuçlarında şanslı numaralar: 04 - 16 - 25 - 28 - 36 - 39 oldu.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.