Trafikte ihlalin bedeli ağır olacak

Trafik canavarına karşı ağır cezalar getiren, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemler içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu
'nda kabul edildi. Yayaları öncelikli kapsamına alan kanuna göre; yayaların artık geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü olmayacak. Sürücü, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında yavaşlamazsa 488 lira ceza yazılacak. Kanuna göre suçlar ve cezaları şöyle:
Tescil Belgesi, plakası olmayan ve hurda araçlarla trafiğe çıkanlara bin 2 lira.
Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihaz kullananlara bin 2 lira.
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 235 lira.
Art arda birden fazla şerit değiştirip, ters istikamette araç sürmek bin 2 lira.
Bir yıl içinde ilk kez 3 defa kırmızı ışık ihali yapanların 30, ikinci kez yapanların 45, üç veya daha fazla yapanların 60 gün süreyle ehliyetleri alınacak.
Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-50 aşmada 488, yüzde 50'den fazla aşmada ceza bin 2 lira. 1 yıl içinde 5 kez yapahıh ehliyetine 1 yıl el konacak. 5 yıl içinde ikinci kez alınanların ehliyeti iptal edilecek.
Spin ya da drift denilen; el freni çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası uygulanacak, ehliyete 60 gün el konulacak.
Seyir halinde telefon kullanmak 235 lira.
Korsan taksilere 15 gün men ve bin 2 lira para cezası uygulanacak.
Abart egzoz kullananlara cezai yaptırım getirilecek. Öte yandan kanuna göre kişilerde bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesi yasaklanıyor.