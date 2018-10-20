Başkan sahaya iniyor

Diyarbakır
'da valilik, büyükşehir belediyesi ve Dicle Üniversitesi
katkılarıyla, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Ziraat Gençlik Festivali
" renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın da "Şöhretler Karması
" ile futbol maçına çıkacağı festival kapsamında önceki akşam, Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan ve Türkiye'nin en büyük meydanlarından biri olan Kent Meydanı'nda konser düzenlendi. 7'DEN 70'E DOYASIYA EĞLENDİLER
Ünlü sanatçılar Selçuk Balcı ve Buray'ın sahne aldığı konser için meydana kurulan dev platforma ilk olarak Selçuk Balcı çıktı. Birbirinden güzel şarkılarıyla kalabalığı coşturan Balcı'nın ardından, sahneyi Buray aldı. 7'den 70'e meydanı dolduran Diyarbakırlılar, alanda adım atacak yer kalmayınca birbirlerinin omuzlarına ve yüksek yerlere çıkarak konseri izledi. Birbirinden popüler şarkılarını seslendiren sanatçılara eşlik eden Diyarbakırlılar, gecenin geç saatlerine kadara doyasıya eğlendi. BAKAN ALBAYRAK DA SAHADA
21 Ekim'e kadar devam edecek olan festivalde, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da forma giyeceği "Şöhretler Karması" maçı yapılacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta, Başkan Erdoğan'ın yer alacağı takımın teknik direktörlüğünü, Milli Takımlar Teknik Direktörü Mircea Lucescu yapacak. Maçta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eski futbolcular Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop ve Yattara gibi isimler ter dökecek.