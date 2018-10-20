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Bu kaçak eserlerle müze kurulur İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen Cumhuriyet döneminin en büyük kaçak eser operasyonunda 14 bin parça tarihi eser ele geçirildi. 8 kişi tutuklandı