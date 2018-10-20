Bu kaçak eserlerle müze kurulur

İstanbul polisi, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şebekeyi çökertti. Kapalıçarşı'da dükkanı bulunan Fuat A.'nın yönettiği şebekenin yurtdışına tarihi eserleri sattığı tespit edildi. Polis ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda İstanbul merkezli, Afyonkarahisar
, Antalya
, Muğla
, Kırklareli, Gaziantep, Bartın
, Niğde
, Nevşehir, Bursa
, Aksaray ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 41 adrese düzenlenen baskınlarda aralarında emekli emniyet müdürü, emekli albay, fizikçi ve arkeologların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Osmanlı, Roma, Bizans, İslam dönemi, Grek ve Helenistik dönemlere ait yaklaşık 14 bin parça tarihi eser, 276 bin lira, 450 bin euro, 33 bin 300 dolar, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Tarihi eserler arasında pişmiş toprak ve bronz kandiller, bronz heykeller, hayvan figürleri, mezar stelleri, anıt taşları, M.Ö 2600 ve 2100 dönemlerine ait sikkeler, akik ve lapis taşlı altın yüzükler, 15 milyon yıl öncesine ait balık fosilleri, neolitik döneme ait taş balta ve ok uçları, tanrı heykelleri, insan figürleri dikkati çekti. Adliyeye sevk edilen
şüphelilerden 8'i tutuklandı.