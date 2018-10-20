Erbaş’tan Cemevi ziyareti

Tuncelı'de ziyaretlerde bulunan Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
, Hacı Bektaş-ı Veli
Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ni ziyaret etti. Tunceli Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt
ve Alevi dedeleri tarafından karşılanan Erbaş, Alevilerin cemevlerine yasal statü verilmesi talebine ilişkin, "Sizin talepleriniz, bizim de taleplerimiz sayılır. Devlet büyüklerimiz zaman içerisinde bunları karşılama noktasında gayret içerisinde olacaklardır. Cumhurbaşkanımızın selamını hepinize iletiyorum. Gelirken burayı ziyaret edeceğimi söyledim, çok mutlu oldu ve hepinize selam söyledi" ifadelerini kullandı. Ali Ekber Yurt ise Tunceli'ye ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı'nın geldiğine işaret ederek, "Ziyareti İslam birliği, beraberliği ve İslami kardeşlik açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.
Ali Erbaş, Cemevi Dedesi Ali Ekber Yurt'a Kur'an-ı Kerim hediye ederken, Yurt da Erbaş'a, Hazreti Ali'nin çocukları ile birlikte resminin işlemeli olduğu el dokuması halı takdim etti.