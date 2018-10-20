İstanbul'da oto hırsızlığına yönelik operasyon

Ümraniye'de lüks otomobilleri çalarak parçalara ayırarak sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 9 Ekim'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'ndeki bir otomobil servisine operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerindeki bir otomobil ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çalışmalarını genişleten ekipler, iş yeri sahibinin Ümraniye'de iki ayrı deposunun bulunduğunu belirledi. Ekiplerin 19 Ekim'de iki ayrı depoda yaptığı aramada, çalıntı 8 lüks otomobil ve 3 motosiklet, parçalara ayrılmış şekilde ele geçirildi. Parçalara ayrılan araçların yaklaşık 3,5 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

15 SUÇ KAYDININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis, iş yeri sahibi Nesip B. (41) ve Naci K.'yı (36) olay yerinde yakaladı. Nesip B.'nin oto hırsızlığından 11, Naci K.'nın ise 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından, oto hırsızlığı, mala zarar verme, iş yerinden ve evden hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edildi.