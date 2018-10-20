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Karısı ve iki çocuğunu vahşice öldürdü

Giriş Tarihi: 20.10.2018
İstanbul Arnavutköy'de Suriye uyruklu Enver İ. eşi ve iki çcoğunu boğazlarını keserek öldürdükten sonra a kalkıştı.
İddiaya göre Suriye uyruklu Enver İ. ile eşi Nedia H. şiddetli geçimsizlik yüzünden kısa süre önce ayrıldı. Nedia H. çocuklarını alarak Arnavutköy'de bulunan amcasının evine yerleşti. Dün 18.00 sıralarında Enver İ. zorla eşi Nedia H.'nin yaşadığı daireye girdi. Nedia H.'yi darp eden öfkeli koca karısı ile 4 ve 6 yaşındaki iki oğlunun boğazını bıçakla keserek vahşice öldürdü. Cani koca daha sonra boğazını keserek intihara kalkıştı. Enver İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Karısı ve iki çocuğunu vahşice öldürdü
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