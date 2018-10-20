‘Kiradan mahrum kaldım’ davası

Satın aldığı gayrimenkulleri geç teslim edilen Trabzonspor'un eski futbolcusu Gökdeniz Karadeniz, inşaat şirketine dava açtı. Karadeniz, İstanbul
Eyüp'e bağlı Göktürk'te "Larus Loft
" projesi kapsamında davalı Vizyon İstanbul İnşaat Şirketi'nden 3 adet gayrimenkul satın almıştı. Üç taşınmazın sözleşme teslim tarihinden yaklaşık 2.5 yıl sonra teslim edildiğini iddia eden eski futbolcu, yatırım amacıyla satın aldığı taşınmazların kira gelirinden mahrum kaldığını iddia ediyor. İstanbul Tüketici Mahkemesi
'ne açılan dava dilekçesinde "Gecikme tazminatı ve kira kaybı nedeniyle şimdilik 10 bin liranın faiziyle müvekkilime ödenmesine karar verilmesini istiyoruz" denildi.