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kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ile Sağlık Bakanlığı nihai liste

Eylül ayında duyurulan başvuru sonuçları bu ay içinde açıklanmıştı. 5 bin 298 kişinin ının sağlanacağı süreçte, engelli ve eski hükümlülere de personel olma fırsatı tanınıyor. aracılığıyla başvurularının alındığı sürecinde ve nihai listelerinin açıklanmasıyla gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, 2018 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair merak edilen detaylar

Giriş Tarihi: 20.10.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 09:14
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı personel alımı İstanbul Ankara nihai liste

aracılığıyla başvurularının alındığı süreci için heyecan dorukta. Devlet Personel Başkanlığı'nın Eylül ayında duyurduğu ilan sonrasında, on binlerce yurttaş başvurulara yoğun katılım göstermişti. Engelli ve eski hükümlülerin de ının sağlanacağı 5 bin 298 kişilik personel alımı sürecinde gözler kura sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. ve nihai listelerinin belli olmasının ardından, 'Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu merak edilmeye başlandı. Haberimizin detaylarından konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÜRECİ

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak.

Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki şehir için iki farklı liste açıklandı.

Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak duyuruldu.

ADAYLARIN BAŞVURULARINI TAKİP ETMESİ GEREKİYOR

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

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