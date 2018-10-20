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Son dakika haberi: 'deki yle ilgili flaş iddia! ''O evde başka bir genci daha...''

’de uyuşturucu ve silahlar ortaya çıkmasın diye silahla vurulup ölüme terk edilen 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklanan ablası Büşra Ç'den şoke eden son dakika ifadesi geldi. Abla Büşra Ç, ''O evde başka bir genci de öldürmüşler'' sözlerini kullandı.

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 08:36
Son dakika haberi: Bahçelievler'deki dehşet eviyle ilgili flaş iddia! ''O evde başka bir genci daha...''

İstanbul 'de silahla vurulmasına rağmen evdeki uyuşturucu ve silahları ortadan kaldırmak için ambulans çağrılmayınca 45 dakika boyunca can çekişerek ölen Fatma Ç. (14) cinayeti sırrını koruyor. Kız kardeşinin ölümüne göz yumduğu iddia edilen Büşra Ç. (17) ifadesinde, aynı evde daha önce de bir cinayet işlendiğini iddia etti.

''İLHAN İSİMLİ BİRİNİ EVDE BULUNAN POMPALI TÜFEKLERLE ÖLDÜRMÜŞLER''

Büşra Ç. kardeşi ağır yaralıyken komşu eve taşınan silahlarla ilgili olarak "İki ay önce Harun ve Kahraman K. isimli kişiler bir genç kızı hamile bıraktığı iddiasıyla İlhan isimli birini evde bulunan pompalı tüfeklerle öldürmüşler" dedi. Arkadaşlarının "Kendi kendini vurması için kardeşini gaza getirdi" dediği Büşra Ç. ifadesinde iddiaları reddederek "Hepsi yalan. Benim kardeşimle aramda bir husumet yok. Onu öldürmem için veya gaza getirmem için de bir neden yok. Ben kimseye 'Kovanı saklayın, silahı temizleyin' tarzında cümle kurmadım. Tabanca bildiğim kadarıyla Burak A.'nın. Kardeşim kendini vurdu" diye konuştu.

Akıl almaz ölümün ardından Fatma Ç.'nin sevgilisi Yunus A., kardeşi Burak A. (16), arkadaşları E.T. (15), A.A. (16), abla Büşra Ç. ve iki komşu tutuklanmıştı.

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