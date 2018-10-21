150 bin dolarlık halı davası

Dünyaca
ünlü isimlerin de halıcısı olan Hakan Evin, yapımı sekiz yıl süren 150 bin dolarlık özel üretim ipek halısının İstanbul
Beşiktaş'taki evinden çalınması üzerine şüphelendiği temizlik görevlisi ve kapıcısından şikâyetçi olmuştu. Ünlü halıcının şikâyeti üzerine kapıcısı Osman U. ve onun gelini olan temizlik görevlisi Gülay U. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tamamlanan soruşturma kapsamında iki şüpheli hakkında "hırsızlık" suçu kapsamında dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada halıya rastlanılmadığı kaydedildi. Şüpheliler alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip halıyı çalmadıklarını ileri sürdü. Osman U. ile Gülay U. hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ceza istendi. Şüpheliler İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi
'nde hâkim karşısına çıkacak.