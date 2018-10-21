‘Anadolu Kaplanı’nın bire bir maketini yapt

Hava Kuvvetleri
nin milli gösteri filoları Türk Yıldızları
ve Solotürk'ün kullandığı uçakların birebir aynısının maketini yapan kimya mühendisi, Afrin harekatına katılan özel tasarım ödüllü Anadolu Kaplanı
F-16 savaş uçağının maketini de 8 ayda üretti. TÜBİTAK destek programı kapsamında proje yürüten kimya mühendisi Abdurrahman Başaran (32), 2013 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları gösteri ekibinin maket uçak ihtiyacı olduğunu, birçok firmayla görüşen ekibin maket uçak yaptıramadığını öğrendi. Milli gösteri timinin yurt dışından temin ettiği maket uçaklar yerine, yerli üretim yapan firma aradığını öğrenen Başaran, seri üretim için gerekli olan modelleme ve kalıp çalışmalarını tamamladıktan sonra Türk Yıldızları'nın kullandığı gerçek savaş uçaklarını maketini üretti. Başaran, Afrin harekatına katılan Kaplan Filo'ya ait özel tasarımlı F-16 savaş uçağını da 8 aylık uğraş sonunda üretti. El emeği ile özel boyalarla boyanan uçaklar, Milli Savunma Bakanlığı
, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jet üsleri, Hava müzelerinin maket taleplerini karşılamaya başladı.