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’nın bire bir maketini yapt

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
‘Anadolu Kaplanı’nın bire bir maketini yapt
nin milli gösteri filoları ve Solotürk'ün kullandığı uçakların birebir aynısının maketini yapan kimya mühendisi, Afrin harekatına katılan özel tasarım ödüllü F-16 savaş uçağının maketini de 8 ayda üretti. TÜBİTAK destek programı kapsamında proje yürüten kimya mühendisi Abdurrahman Başaran (32), 2013 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları gösteri ekibinin maket uçak ihtiyacı olduğunu, birçok firmayla görüşen ekibin maket uçak yaptıramadığını öğrendi. Milli gösteri timinin yurt dışından temin ettiği maket uçaklar yerine, yerli üretim yapan firma aradığını öğrenen Başaran, seri üretim için gerekli olan modelleme ve kalıp çalışmalarını tamamladıktan sonra Türk Yıldızları'nın kullandığı gerçek savaş uçaklarını maketini üretti. Başaran, Afrin harekatına katılan Kaplan Filo'ya ait özel tasarımlı F-16 savaş uçağını da 8 aylık uğraş sonunda üretti. El emeği ile özel boyalarla boyanan uçaklar, , Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jet üsleri, Hava müzelerinin maket taleplerini karşılamaya başladı.
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