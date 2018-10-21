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Dolandırıcılar parayı böyle yemiş

’da sürücüleri şirketi çalışanı gibi arayıp dolandıran 20 zanlıdan 3’ü tutuklandı. Şebeke üyelerinin göl manzaralı villa kiralayıp, minibüs ile barlara gidip eğlendikleri ortaya çıktı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Dolandırıcılar parayı böyle yemiş
'da polis, trafik kazasında kullanılmaz hale gelen araçların sürücülerini şirketinden arıyormuş gibi davranarak dolandıran şebeke üyelerini tespit etti. Polis, çete liderinin Okan K. olduğunu, kardeşi Eren K.'nın sahte sigortacı gibi davranıp vatandaşı aradığını ve annesi Aynur E.'nin ise banka hesaplarını kullandırdığını belirledi. 20 kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandıran 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Çete lideri Okan K.'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklanırken 17 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Zanlıların, dolandırdıkları paralarla aylığı iki bin lira olan göl manzaralı villa kiraladıkları, polise yakalanmamak için zaman zaman ev değiştirdikleri tespit edildi. Kentin en lüks semtlerinde kalan şüphelilerin evleri dronla havadan görüntülendi. Yapılan fiziki takipte suç şebekesi üyelerinin dolandırıcılık yaptıktan sonra eğlenmeye giderken minibüs kiraladığı ve bu minibüs ile bara gidip eğlendikleri anbean görüntülendi. Çete lideri Okan K.'nın bir zanlıyla birlikte barda dans edip eğlenmesi de görüntülere yansıdı.
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Dolandırıcılar parayı böyle yemiş
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