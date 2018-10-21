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‘Ekip aracında taciz’ iddiası

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
‘Ekip aracında taciz’ iddiası
İstanbul'da Komiser Yardımcı Alperen E., mesai arkadaşıyla birlikte Taksim'de ekip aracında görevdeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Songül C. (32) isimli kadın araca yaklaşarak eve gitmek istediğini söyledi. Alperen E. ekip aracına aldığı kadını evine götürmek üzere yola çıktı. Bu sırada araçta taciz yaşandığı iddia edildi. Kadın, Alperen E.'nin cep telefonunun numarasını alıp, araçtan indi. Komiser yardımcısı ve genç kadın, aynı gece mesajlaşmaya başladı. Genç kadın iddiaya göre, araç içerisinde tacize uğradığını ve şikâyetçi olacağını belirterek, 5 bin lira para istedi. Alperen E., genç kadına istediği cevabı vermemesi üzerine, emniyet aracında tacize uğradığını belirten genç kadın, savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Alperen E..'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam, taciz olayını reddederek genç kadına yardım etmek istediğini ve bu yardım sonrası şantaja maruz kaldığını ileri sürdü. Savcılıkça tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen genç komiser, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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‘Ekip aracında taciz’ iddiası
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