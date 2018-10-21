Engelli gencin motosikletini çaldılar

Doğuştan
bedensel engelli Ömer Yüksel (21), yıllardır biriktirdiği parasıyla aldığı motosikletini çaldırdı. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, iki hırsızın kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yüksel, günlük hayatta eli, kolu olarak gördüğü motosikleti ile her ihtiyacını karşıladığını belirterek, bulunması için yardım istedi. Yüksel, "Kuruş kuruş paramı 3-4 yıl biriktirerek, antrenmanlara gidip gelebilmek için motosiklet aldım, çaldılar. Şanlıurfa
Bedensel Engelliler Basketbol Kulübü'nde oynuyorum. O motor benim elim, ayağımdı. Rampaları çıkamıyorum, zorlanıyorum. Basketbol antrenmanlarına gitmek için bu sandalyeyi kullanıyorum. Her gün 5 kilometre yol gidip, geliyorum. Çok zorlanıyorum" şeklinde konuştu. Gökhan Akkaya ise "Yapılan çok ayıp bir şey, insanlık suçu gibi bir şey" ifadelerini kulandı.