Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı

Feci ! Bariyerlerde asılı kaldı

İstanbul’da yolunda lastiği patlayan TIR çarptığı bariyerlerde asılı kaldı, feci da 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 06:50
Feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı

, saat 22.00 sıralarında yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerleyen (45) yönetimindeki tabak ve bardak yüklü 05 LAP 220 plakalı tır, lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kupa kısmı bariyerlerin üzerinde asılı kalırken, sürücü Necati Karagöz ve yanında bulunan arkadaşı sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücü Necati Karagöz ve Osman Köse'nin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücü ve arkadaşının cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan kaza mahalline gelen polis ekipleri, kaza yapan tırın kaldırılması sırasında yolu trafiğe kapattı. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda, tırın kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Feci kaza! Bariyerlerde asılı kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN