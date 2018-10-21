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Hatay'da fabrika ı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yaklaşık iki saate söndürülen yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 08:13

, Antakya-İskenderun karayolu üzeri Kuyucak mevkiinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, fabrikada bulunan plastik ve tahta kasaların alev almasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale gelirken, can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Hatay'da fabrika yangını
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