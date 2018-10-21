LPG dolumu yapılan otomobil bir anda alev aldı

Olay dün gece saat 23:50 sıralarında Bakırköy, D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat Kocaoğlu beraberindeki iki kişi ile birlikte, kullandığı 34 ZP 3910 plakalı otomobile LPG dolumu yapmak için akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon görevlisi araca LPG dolumu yapmaya başladıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil alev aldı. Otomobilinin alev aldığını gören Kocaoğlu, hemen aracını çalıştırıp hızla istasyondan çıktı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen sürücü otomobili tekrar durdurarak beraberindeki 2 kişi ile birlikte araçtan hızla indi.

AKARYAKIT ALIMI HEMEN DURDURULDU

Olay sırasında diğer istasyon çalışanları yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ederken, LPG dolumu yapılan 35 AC 727 plakalı başka bir araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ile bir istasyon görevlisi ellerinden yaralandı. Ödeme yaptıktan sonra marketten çıkan Sinan Tuncer isimli sürücü beraberindeki arkadaşlarının yaralandığını görünce hemen yardıma koştu. İstasyon görevlileri bir yandan alevleri söndürürken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri istasyonda inceleme yaptı. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Çalışanlar da hemen istasyonun giriş ve çıkışlarını dubalarla kapatarak akaryakıt alımını durdurdu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de ellerinden yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri istasyonda olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından olayın meydana geldiği pompa tamamen kapatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.